Назван лучший смартфон 2021 года

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G назвали лучшим смартфоном 2021 года по итогам выставки Mobile World Congress (MWC) 2021. Об этом сообщается на сайте корейской компании.

Флагманский аппарат Samsung был награжден ежегодной премией GLOMO Awards, которая присуждается за устройства, программное обеспечение и сервисы, стимулирующие инновации. «Это самый выдающийся Android-смартфон в истории Samsung», — отметили жюри категории. Аппарат похвалили за AMOLED-экран, большой набор функций, качественные камеры и прочие характеристики.

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В шорт-лист категории также попал Galaxy S20 FE, который является компромиссной версией флагмана Galaxy S20. «Для нас большая честь быть отмеченными в такой конкурентной категории премии GLOMO 2021. Samsung создает инновации на протяжении многих лет, и мы стремимся выпускать устройства, которые соответствуют нынешним и будущим потребностям пользователей», — заявила старший вице-президент и руководитель по маркетингу подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Стефани Чой (Stephanie Choi).

Генеральный директор GSMA Джон Хоффман (John Hoffman) поздравил победителей и отметил, что в современных непростых условиях «как никогда важно объединиться и отдать должное невероятным инновациям и изобретениям».

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G был представлен в январе. Аппарат вышел с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона), поддержкой 5G. Смартфон имеет от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре объектива разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

В марте Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов. Лидером топа стал Samsung Galaxy S21 Ultra, оцененный экспертами в 3,96 балла. На второй и третьей позициях оказались Huawei Mate 40 Pro и OnePlus Nord N10 соответственно.