Samsung высмеяла iPhone

Samsung сравнивала свой флагманский смартфон с iPhone 12 Pro Max в новой рекламе. Ролики доступны на YouTube-канале американского подразделения корпорации.

Южнокорейская компания выпустила серию видео о топовом устройстве Galaxy S21 Ultra. Два из них были посвящены сравнению флагманских смартфонов Samsung и Apple. В первом ролике на Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max показан процесс съемки Луны. Телефоны фотографируют объект крупным планом, затем кадры сравнивают, обращая внимание, что сделанное на камеру флагмана Apple изображение получилось не очень детализированным. Представителю Samsung, напротив, благодаря стократному гибридному увеличению, удалось заснять естественный спутник Земли в деталях. «Достаточно близко?» — гласит рекламный слоган.

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Во втором видео те же смартфоны снимают сэндвич с сыром. Оба устройства используют увеличение, чтобы показать объект в деталях, однако снимок на iPhone выходит заметно более размытым. «Обновитесь до эпического зума», — предлагают создатели видео с явной насмешкой над камерой смартфона Apple.

Уточняется, что короткие рекламные видео будут транслироваться по американскому телевидению и в интернете.

Флагманский смартфон Samsung был представлен в начале года, iPhone 12 Pro Max анонсировали в октябре. Galaxy S21 Ultra имеет камеру с четырьмя объективами разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, которая поддерживает десятикратный оптический зум. Камера флагмана Apple получила три объектива с разрешением 12 мегапикселей каждый и поддержку 2,5-кратного оптического увеличения.

Samsung не первый раз сравнивает свою продукцию с продукцией Apple в рекламе. Осенью компания высмеяла iPhone за отсутствующий в комплекте адаптер, однако спустя несколько месяцев сама отказалась комплектовать девайсы зарядниками. В мае 2018 года в сети появились посвященные замедлению iPhone ролики.