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Представлены первые смартфоны Honor с Google-сервисами

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Фото: Honor

Honor официально анонсировала возвращение сервисов Google на свои смартфоны. Об этом сообщает издание The Verge.

Возвращение пакета GMS состоялось на презентации смартфонов серии Honor 50, в которую вошли три устройства. Базовый флагман Honor 50 получил 6,57-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц и разрешением 2340х1080 пикселей. Аппарат имеет чип Snapdragon 778G с поддержкой 5G, от восьми гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, основную камеру на четыре объектива разрешением 108, 8, 2 и 2 мегапикселей, фронтальную камеру разрешением 32 мегапикселя, аккумулятор емкостью 4300 миллиампер-часов.

Топовая модель серии — Honor 50 Pro — отличается наличием 6,72-дюймового экрана, двойной селфи-камеры с объективами на 32 и 12 мегапикселей, аккумулятора емкостью 4000 миллиампер-часов. Также в ходе мероприятия Honor показала компромиссный аппарат 50 SE, который получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей, чип Dimensity 900 с поддержкой 5G, от восьми гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с модулями разрешением 108, 8 и 2 мегапикселей, батарею на 4000 миллиампер-часов. Представленные смартфоны являются первыми за долгое время устройствами Honor, которые получили поддержку сервисов от Google.

«Потребители смогут испытать смартфоны и планшеты Honor, оснащенные GMS», — заявили в компании. Представители корпорации отметили, что девайсы серии Honor 50 будут доступны в Китае с 25 июня, позже устройства можно будет приобрести на рынках Франции, Малайзии, Мексики, России, Саудовской Аравии и Великобритании.

Honor, как часть Huawei, осталась без поддержки сервисов от Google в мае 2019 года. В конце мая 2021 года стало известно, что Honor договорилась об установке на свои смартфоны пакета программ от американской компании.

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