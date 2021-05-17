Huawei потеряла важного партнера в производстве смартфонов

Контракт между Huawei и производителем камер Leica истек. Об этом в своем Twitter сообщил популярный инсайдер Teme.

По информации источника, Huawei P50 станет последним флагманом китайской компании, который будет выпущен совместно с Leica. Между двумя корпорациями заканчивается контракт, который Leica не намерена продлевать. Причиной, по которой Huawei может потерять важного партнера, называют снижение темпов производства смартфонов, что критично для немецкой компании.

Teme полагает, что Leica будет искать нового производителя смартфонов, для которого она будет выпускать камеры. Рассматриваются такие компании, как освободившаяся от Huawei Honor, Xiaomi, Sharp.

Позже инсайдер заметил, что сотрудничество двух корпораций построено на таких условиях, что Leica может работать параллельно с несколькими компаниями. В этом случае партнерство двух сторон может быть продолжено. В качестве примера блогер привел специализирующуюся на оптике Carl Zeiss, которая одновременно сотрудничает с Sony, Vivo и HMD Nokia.

Анонс флагманского смартфона Huawei P50 должен состояться в мае-июне. Характеристики аппарата не раскрываются. Актуальный девайс серии — смартфон P40 — был представлен в апреле 2020 года.

Несмотря на внесение в санкционный список США, по итогам четвертого квартала 2020 года Huawei возглавила рынок устройств с поддержкой 5G с долей 26,9 процента. Китайская корпорация находится под американскими санкциями с мая 2019 года.