Huawei сократит количество смартфонов

Huawei намерена сократить производство смартфонов из-за санкций. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Как стало известно корреспонденту Nikkei, китайская корпорация уже уведомила своих поставщиков, что планирует заказать компоненты для 70-80 миллионов единиц смартфонов. Об этом журналистам рассказали источники в партнерских компаниях Huawei. Таким образом, количество выпущенных в 2021 году смартфонов сократится более чем на 60 процентов — против 189 миллионов штук в 2020 году.

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Согласно отчету инсайдеров, компания сосредоточится на производстве и выпуске смартфонов с поддержкой 4G. Это вызвано тем, что в условиях американских санкций Huawei испытывает трудности с тем, чтобы наладить поставки компонентов для телефонов с поддержкой связи пятого поколения. Некоторые поставщики рассказали, что количество выпущенных устройств может сократиться к концу года до 50 миллионов единиц.

Журналисты ссылаются на отчет агентства IDC, согласно которому в 2020 году китайская корпорация опустилась на третье место на глобальном рынке смартфонов. Huawei пропустила вперед Samsung и Apple. Согласно прогнозу аналитиков, в 2021 году компания может потерять еще больше позиций из-за экспортных ограничений США.

В конце января стало известно, что Huawei может избавиться от сегмента флагманов и продать дочерние бренды P и Mate другим компаниями. Представители корпорации, к которым журналисты обратились за комментарием, опровергли факт проведения переговоров и вероятность продажи. Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, в ноябре ей пришлось продать свой дочерний бренд Honor, чтобы освободить его от ограничений.