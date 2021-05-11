Китай пригрозил ответным ударом по Европе за запрет Huawei

Пекин добивается разрешения на ввоз в Швецию оборудования 5G от Huawei и пугает европейскую страну ответным ударом по Ericsson, пишет The Wall Street Journal.

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Участие компании Ericsson в расширении китайской сети 5G оказалось под вопросом, когда в октябре 2020 года операторам беспроводной связи в Швеции запретили использовать китайское оборудование Huawei. Решение продиктовано угрозами национальной безопасности, поясняет национальный регулятор. Huawei надеется обжаловать решение в суде уже в ближайшие недели, в противном случае Китай закроет поставки Ericsson в КНР.

Представитель Ericsson и министр внешней торговли Швеции от комментариев отказались. Тем временем акции Ericsson за последние сутки упали почти на четыре процента.

Компания Huawei с 2019 года находится и в «черном списке» США из-за обвинений в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам. Американским компаниям запретили сотрудничать с ней в области любых технологий. В феврале 2021-го Huawei объявила о планах сократить производство смартфонов из-за санкций США.