Huawei собрался бороться с США по-новому

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei собрался бороться с США и введенными ими санкциями по-новому, пишет CNBC. В частности, компания начнет разрабатывать новые для себя технологии.

Среди областей, в которых собирается развиваться Huawei, — программное обеспечение и технологии для «умных» автомобилей. При этом сами такие машины компания производить не намерена.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

В области «умных» автомобилей Huawei готовится сотрудничать с китайским BAIC Group. Первый прототип, оснащенный операционной системой от Huawei Harmony OS и технологиями автономного вождения, был выпущен в середине апреля.

Также Huawei намерена конкурировать с Alibaba Group в сфере облачных технологий. За счет них компания рассчитывает увеличить доходы от программного обеспечения.

Необходимость таких мер появилась после того, как в 2019 году США внесли Huawei в черный список, обвинив в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам и запретив американским компаниям сотрудничать с ней, в том числе поставлять технологии.

С тех пор Huawei разработала собственную операционную систему Harmony OS, не содержащую продуктов от Google.