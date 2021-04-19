Смартфоны Huawei подешевели

Huawei снизила стоимость смартфонов из-за отсутствия зарядного устройства в комплекте. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

В офлайн-магазинах компании обнаружили новые цены на актуальные модели смартфонов. В частности, девайсы Huawei Mate X2, Mate 40, Nova 8 и Nova 8 Pro оказались дешевле на 199 юаней — примерно на 2,3 тысячи рублей. Журналисты пишут, что снижение стоимости девайсов не является случайным — его связывают с обновлением комплекта смартфонов.

Из-за того, что новые телефоны Huawei больше не комплектуются зарядным устройством, компания предлагает потребителям скидку. При этом покупатели, для которых наличие зарядного адаптера в комплекте критично, могут приобрести его отдельно. Стоимость адаптера равна сумме скидки — 199 юаней. Аксессуар имеет мощность 66 ватт и поддерживает быструю зарядку.

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На данный момент акция распространяется только в специализированных магазинах Huawei. Авторы полагают, что новое правило будет распространяться и на товары в интернет-магазине компании — как в Китае, так и других странах.

Ранее в сети появилась информация о том, что Huawei перестанет комплектовать свои смартфоны бесплатным зарядным устройством. В отличие от Apple, которая пошла на такой шаг якобы по причине заботы об экологии, в Huawei объяснили отказ не столько экономией, сколько дефицитом на рынке процессоров. Из-за нехватки полупроводников корпорация не может поставить на рынок необходимое количество как смартфонов, так и аксессуаров.