Huawei откажется от бесплатного зарядника для смартфонов

Huawei перестанет комплектовать свои смартфоны бесплатными аксессуарами. Об этом сообщается в аккаунте фанатов бренда на Weibo.

По словам источников, в компании намерены исключить зарядный адаптер из комплекта новых смартфонов. Таким образом Huawei не только повторит решение Apple, Samsung и других производителей телефонов, но и существенно сэкономит на выпуске смартфонов. По оценке специалистов, благодаря подобному решению китайская компания сможет сохранить миллионы долларов.

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При этом основной причиной для отказа от бесплатного аксессуара является не столько желание сэкономить или забота об окружающей среде, сколько дефицит на рынке полупроводников. Как сообщают источники, в зарядных устройствах Huawei также используются микросхемы, нехватка которых остро ощущается в последние месяцы. Ожидается, что китайская компания будет продавать зарядные адаптеры отдельно.

Скорее всего, Huawei возьмет за правило выпускать смартфоны без зарядника с выходом флагмана P50, который ожидается в мае. При этом ранее компания уже отказывалась от комплектного зарядного устройства в качестве эксперимента в смартфонах Huawei Nova 8 и Huawei Mate 40.

В начале года Samsung представила новую флагманскую серию смартфонов без зарядных устройств в комплекте. Одной из первых на рынке от бесплатных аксессуаров для телефонов отказалась Apple, которая объявила об этом решении в середине октября 2020 года на презентации iPhone 12. Представители компании объяснили непопулярный среди потребителей смартфонов шаг заботой об окружающей среде.