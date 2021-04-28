Санкции США обвалили поставки Huawei и Honor в Россию

Поставки смартфонов Huawei и Honor в Россию в первом квартале этого года обвалились до 1,3 и 2 процентов соответственно. Год назад бренды лидировали в сегменте с общей долей в 38 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

За три месяца 2020 года в страну было ввезено 264 тысячи Huawei и Honor, а за аналогичный период прошлого года — 3 миллиона. Honor в январе-феврале снизил долю на российском рынке с 13 до 9 процентов в штуках, а Huawei — с 4 до 3 процентов. Такая тенденция объясняется санкциями США, а также дефицитом комплектующих.

Эксперты отмечают, что Huawei практически ушел с рынка смартфонов и сделал ставку на компьютеры и аксессуары. Honor, который в ноябре отделился от Huawei, хочет вернуть позиции: компания планирует представить новую линейку смартфонов в мае.

В 2019 году США внесли Huawei в черный список, обвинив в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам и запретив американским компаниям сотрудничать с ней, в том числе поставлять технологии. Из-за этого Huawei разработала собственную операционную систему Harmony OS, не содержащую продуктов от Google.

В феврале стало известно, что компания планирует сократить производство смартфонов из-за санкций. Ожидается, что количество выпущенных в 2021 году смартфонов снизится более чем на 60 процентов.