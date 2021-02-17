Раскрыты будущие смартфоны Huawei

Флагманские смартфоны Huawei будут представлены в конце марта. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал популярный сетевой инсайдер под ником Teme.

По информации Teme, в 2021 году Huawei запланировала выход около десятка различных гаджетов. В частности, компания представит флагманские смартфоны серии P50 и Mate 50, планшеты MatePad 2 и MatePad Pro 2, умные часы Watch 3 и Watch GT 3, наушники Freebuds 4, 4i и Pro 2.

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Инсайдер подробнее остановился на линейке смартфонов P50, заметив, что она будет состоять из трех гаджетов — базового P50 и премиальных P50 Pro и P50 Pro+. Автор уверяет, что раскрытый им флагман Huawei P50 получит процессор Kirin 9000E, тогда как P50 Pro и P50 Pro+ будут базироваться на чипах Kirin 9000. По информации блогера, анонс флагманских смартфонов запланирован на 26-28 марта.

Специалист также конкретизировал, что еще одна флагманская линейка Huawei будет состоять из смартфонов Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 Pro+ и премиальной версии Mate 50 Pro RS. В разговоре с подписчиками Teme заметил, что аппараты серии Mate выйдут только на территории Китая. Также он предположил, что новый президент США Джо Байден не планирует и «никогда не собирался» снимать санкции с Huawei.

Согласно ранним слухам, Huawei P50 выйдет с 6,1-дюймовым экраном, P50 Pro и P50 Pro+ получат дисплеи с диагональю 6,6 и 6,8 дюймов соответственно. Старшие версии аппаратов будут поддерживать отображение картинки с частотой до 120 герц.

В ноябре 2020 года Huawei объявила о продаже дочернего бренда Honor. В качестве причины продажи указана «постоянная недоступность технических компонентов», необходимых для производства мобильных устройств. После перехода Honor к другой китайской корпорации с компании были сняты санкции США, наложенные на Huawei в мае 2019 года.