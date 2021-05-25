На смартфоны Honor вернутся Google-сервисы

Смартфоны Honor получат доступ к сервисам Google. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты медиа ссылаются на официальный Twitter-аккаунт немецкого подразделения Honor. 21 мая один из подписчиков спросил, получат ли телефоны новой серии Honor 50 поддержку сервисов от Google. «Да, мы можем подтвердить это. Но тссс, это будет сюрпризом», — ответил ведущий аккаунт представитель компании.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Спустя некоторое время публикация была удалена, на что задавший вопрос пользователь заявил о сожалении и отметил, что долго ждал возвращения Google на аппараты Honor. «Поверьте, мы тоже! Лето будет нашим», — ответил автор Twitter-аккаунта Honor.

Вероятнее всего, Honor разрешили продавать смартфоны с установленными на них приложениями от Google, однако компания старается оставить анонс этого факта до презентации гаджетов.

Согласно слухам, китайская корпорация готовит три устройства — Honor 50, 50 Pro и 50 Pro+. Базовая модель выйдет с новым процессором Snapdragon 778G 5G, продвинутые версии оснастят флагманскими чипами Snapdragon 888. Скорее всего, топовые девайсы получат 6,79-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 герц, многомодульную основную камеру с ведущим объективом разрешением 50 мегапикселей, двойную фронтальную камеру с сенсорами на 32 и 8 мегапикселей. Анонс телефонов ожидается летом.

В начале года генеральный директор Honor Джордж Чжао (George Zhao) подтвердил, что компания ведет переговоры с Google, чтобы добиться разрешения использовать платформу американского IT-гиганта на своих смартфонах. С ранее находившейся под санкциями Honor были сняты ограничения после того, как в ноябре 2020 года корпорация перестала быть частью Huawei.