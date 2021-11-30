Министра промышленности российского региона задержали по делу Арашуковых

В Ставрополе задержали исполняющего обязанности министра промышленности Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Хизира Боранукова. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщат ТАСС.

По данным агентства, причиной задержания стало нарушение и. о. министра промышленности российского региона меры пресечения — он не имел права покидать Черкесск без разрешения следователя. Как сообщает РЕН ТВ, министр промышленности находится под следствием по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца.

29 ноября сообщалось, что бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль в ходе первого заседания в Мосгорсуде по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений, в том числе убийствах.

По делу бывшего сенатора проходят 20 фигурантов, в том числе его отец Рауль Арашуков, который, по версии следствия, создал преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также фигурантов дела обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца и сына Арашуковых задержали в январе 2019 года.