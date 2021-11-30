Жителей европейской страны задумали штрафовать за отказ от вакцинации

В Австрии будут штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет издание Die Presse со ссылкой на законопроект о введении обязательной вакцинации от COVID-19, которое разрабатывает правительство европейской страны. Официально документ будет представлен только через неделю, но местные журналисты уже смогли получить к нему доступ.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? «Всегда будут несогласные» Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Нежелающим прививаться грозит штраф в размере 3600 евро, а за отказ его уплатить можно попасть в тюрьму на четыре месяца. Для рецидивистов сумма штрафа увеличится в два раза — до 7200 евро.

Предполагается, что обязательной вакцинация от коронавируса станет в Австрии с февраля 2020 года. Требование будет распространяться на всех жителей страны, кроме беременных, детей до 12 лет и тех, кому прививка противопоказана по медицинским показателям. Однако перед этим проект должны одобрить обе палаты австрийского парламента.

Ранее идею ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19 в России оценил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что темпы вакцинации необходимо наращивать без административного давления. Кроме того, глава государства призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ. Необходимо разъяснять россиянам все преимущества, связанные с профилактикой коронавируса, добавил Путин.