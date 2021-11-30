Мишустин утвердил новый порядок выплаты больничных

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, с 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Кроме того, беззаявительный порядок распространяется на пособия по беременности и родам и при рождении ребенка.

Материальная помощь, как и раньше, будет Фонд социального страхования (ФСС), однако теперь всю необходимую информацию в фонд будет направлять работодатель. ФСС может запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной налоговой службы (ФНС) и других госучреждений. О назначении и выплате пособий граждан уведомят на портале госуслуг.

Как ранее подчеркивал Мишустин, выплата пособий россиянам в беззаявительном порядке для граждан будет удобнее, поскольку не потребуется заниматься сбором документов. «Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидание в очередях», — заметил премьер.