В ЦАР рассказали о пользе изучения русского языка

Изучение русского языка поможет в обучении и научной сфере. О пользе преподавания русского языка в университете рассказал министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале. Его слова передает агентство РИА Новости.

По словам министра, русский язык уже преподавался в ЦАР ранее. «Мы делаем его снова актуальным. Сейчас на уровне университета есть языковое отделение. Было бы очень хорошо, если бы на этом факультете было достаточно преподавателей, способных предложить программу, чтобы изучение русского языка продолжалось и развивалось», — добавил чиновник.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера заявил, что русский язык станет обязательным предметом для изучения в вузах республики. По информации издания, нововведение коснется африканских студентов как бакалавриата, так и магистратуры. Ранее, во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы, в университетах страны уже изучали русский.