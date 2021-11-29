В африканской стране решили сделать изучение русского языка обязательным

Русский язык станет обязательным предметом для изучения в вузах Центральной Африки, заявил президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, сообщает РБК.

По информации издания, нововведение коснется африканских студентов как бакалавриата, так и магистратуры. Ранее, во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы, в университетах страны уже изучали русский. Сообщается, что в 2019 году его решили вернуть в учебную программу средней школы, а в следующем году сделают обязательным в университетах.

Местные СМИ отмечают, что инициатива является частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги — в январе в России планируется встреча министров образования. Вероятно, они будут обсуждать отправку в ЦАР учителей русского, передает РБК.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в искоренении русского языка, а также выжигании информационного поля посредством закрытия телеканалов и запрета литературы. Он заявил, что Запад «полностью закрывает глаза на поведение своих подопечных — балтийских стран и Украины».