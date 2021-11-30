Чубайс заявил о причастности ко всему плохому в России

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал об искаженном восприятии происходящих в стране событий. Своими наблюдениями он поделился в интервью телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

Отвечая на вопрос о том, в какой России он предпочел бы жить — современной или прошлого века, бывший глава «Роснано» отметил, что имеет некоторое отношение к России сегодняшней — причастен к тому, какой она является, и в связи с этим по-особенному оценивает все ее проявления.

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«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Происходит не потому что я такой великий, а потому что я это так воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали», — заявил Чубайс.

Собеседник ведущей добавил, что все хорошее происходит в России также в связи с тем, что было сделано ранее. «У меня такое искаженное восприятие», — заключил он. При этом на вопрос о том, чего происходит больше, плохого или хорошего, Чубайс заметил, что в разные времена по-разному.

30 октября Чубайс заявил, что энергетический кризис затронул не только Европу, но и другие государства, и стал одним из проявлений глобального энергетического перехода. По его словам, среди причин кризиса в Европе, действительно, есть ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, такими как уровень ветра на Северном море, однако это лишь поверхностные выводы.