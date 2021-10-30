Чубайс раскрыл причину мирового энергетического кризиса

Энергетический кризис затронул не только Европу, но другие государства, и стал одним из проявлений глобального энергетического перехода. Об этом рассказал специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в своем Facebook-аккаунте.

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По его словам, среди причин кризиса в Европе, действительно, есть ошибки с запасами газа в подземных хранилищах, ошибки, связанные с природными эффектами, такими как уровень ветра на Северном море, однако это лишь поверхностные выводы. Он назвал подобные суждения о ситуации с газом в Европе «взглядом 3 ”б” класса на проблему». Чубайс подчеркнул, что в Ливане, Китая, Бразилии и Индии также возникли проблемы в энергетической сфере, несмотря на отсутствие каких-либо ошибок. То, с чем столкнулся мир, является одним из первых проявлений глобального перехода, резюмировал Чубайс.

Представитель президента также добавил, что для России повышение цен на газ в Европе ничего хорошего не означает, так как благодаря данному кризису страны Европы придут к выводу о необходимости снижения доли углеводородов в энергетическом балансе. В итоге, темпы снижения российского углеводородного экспорта окажутся существенно выше, чем ожидалось раньше, объяснил он.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что Настоящий кризис обусловлен сочетанием целого ряда различных факторов. Один из них — нарушенные глобальные цепочки поставок, которые оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. При этом срываются поставки как готовых товаров, так и сырья. Глобальный дефицит поставок сырья, который сейчас наблюдается в энергетике, в свою очередь, начал распространяться и на другие отрасли, подчеркнул он.