Сечин назвал причины энергетического кризиса

Настоящий кризис обусловлен сочетанием целого ряда различных факторов. Один из них — нарушенные глобальные цепочки поставок, которые оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. При этом срываются поставки как готовых товаров, так и сырья. Глобальный дефицит поставок сырья, который сейчас наблюдается в энергетике, в свою очередь, начал распространяться и на другие отрасли. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне. Выступление прошло на специальной сессии «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики». Глава «Роснефти» рассказал об основных причинах энергетического кризиса, неоднозначности политики декарбонизации и проблемах энергетического перехода.

Сечин привел в пример ситуацию с дефицитом магния — элемента, используемого при производстве алюминиевых сплавов. Его ненормированные поставки угрожают автомобильной промышленности, производству микросхем и ряду других отраслей, где широко используются эти сплавы. Чтобы кризис не распространился на всю мировую экономику, важно обеспечить налаженную координацию между регуляторами, поставщиками и потребителями, спрос со стороны которых определяет экономический рост.

«Приоритетом глобального экономического развития должен стать интегральный подход с акцентом на увеличение вклада ключевых секторов, к которым относятся энергетика, новые материалы, информационные технологии, электроника, фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и логистика», — подчеркнул Сечин.

В сессии также приняли участие политические деятели, представители бизнес-сообщества, эксперты и аналитики, среди которых экс-канцлер ФРГ и председатель совета директоров ПАО «НК "Роснефть"» Герхард Шредер, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури и другие.