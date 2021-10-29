В США прокомментировали причастность России к энергетическому кризису в Европе

Россия не спровоцировала энергетический кризис в странах Европейского союза, но она и не сделала ничего, чтобы смягчить его. С таким мнением выступил представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, цитату приводит РИА Новости.

Он признал, что кризис случился из-за различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать. Тем не менее Госдеп видит причастность Москвы в том, что она не помогла Европе справиться с проблемой.

Так Хохштейн прокомментировал обвинения ряда европейских политиков, которые считают, что кризис спровоцировало «бездействие России». Москва отрицает эти обвинения: по мнению политиков, причина в том, что Европа действует «на авось» при формировании запасов газа.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне увеличения потребления и более низких, чем ожидалось, поставок газа из Норвегии и России. Стоимость газа в октябре подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Она начала снижаться вечером 27 октября, после того как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать плановые работы по поставкам в Европу после закачки газа в российские хранилища. Глава компании Алексей Миллер заявил, что они будут заполнены к 8 ноября. Цены на газ упали более чем на четыре процента — до 838 долларов за тысячу кубометров (по данным на 29 октября).