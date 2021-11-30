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Министр туризма Крыма возмутился видом трехзвездочных отелей в регионе

Министр туризма Крыма показал отели полуострова и возмутился их внешним видом
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Фото: страница Vadim Volchenko в Facebook

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко показал нескольких трехзвездочных отелей на полуострове и возмутился их страшным внешним видом. Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook.

На размещенных кадрах показаны несколько крымских гостиниц с грязными матрасами, порванными обоями и душевыми кабинами с плесенью.

«Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — написал Волченко и отметил, что прятать голову в песок власти региона больше не намерены.

Кроме того, глава ведомства добавил, что мошенникам-классификаторам грозит административная ответственность. «Самое неприятное — это отрицательные эмоции наших гостей и имиджевые потери всего региона», — заключил он.

Ранее в ноябре Волченко раскрыл место для создания нового горнолыжного курорта на юге полуострова. Так, кластер планируется строить в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг. Горный массив расположен между Симферополем и Алуштой, в 10 километрах от моря.

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