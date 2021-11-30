Стало известно о резком росте спроса на отдых на Кубе среди россиян

АТОР: спрос на туры на Кубу среди россиян в ноябре увеличился на 20 процентов

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на отдых на Кубе среди российских путешественников после снятия коронавирусных ограничений в стране с 15 ноября. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Упрощение антиковидных протоколов для въезда на Кубу увеличило динамику продаж по направлению от 10 до 20 процентов», — заявили специалисты и напомнили, что в начале ноября кубинские власти отменили запрет на перемещение по стране и карантин для самостоятельных туристов. Кроме того, республика одобрила въезд привитых отдыхающих любой российской вакциной без дополнительных исследований.

Участники туррынка отметили, что путевки на остров в период зимних праздников пользуются повышенным спросом, однако «горящие» туры на этот период ожидать не стоит.

Ранее в ноябре российские туроператоры заявили, что смягчение коронавирусных ограничений на Кубе привлечет большое количество путешественников. Они полагают, что продажи туров вырастут как минимум на 10-15 процентов.