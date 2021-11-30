Россиян предупредили о способном парализовать почти весь регион циклоне

На Дальний Восток надвигается мощный циклон, способный парализовать почти весь регион. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), цитату приводит РИА Новости.

По данным специалистов, ураганный ветер скоростью до 40 метров в секунду, который ожидается на территории Дальневосточного федерального округа, может нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения. Такой прогноз распространяется на все субъекты округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия. Синоптики также обещают осадки до 65 миллиметров в сутки.

Помимо этого, в этот период ожидается нарушение энергоснабжения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областей — линии электропередачи могут не выдержать налипания мокрого снега на провода.

Ранее москвичей предупредили о сильнейших за последние 69 лет осадках. По словам специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.

