На Кипре задумали ужесточить коронавирусные меры для туристов

Власти Кипра планируют ввести ПЦР-тесты на коронавирус во всех аэропортах страны

Власти Кипра задумали ужесточить коронавирусные меры для иностранных путешественников в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на министр здравоохранения республики Михалиса Хаджипанделаса.

«Что касается дополнительных мер, мы договорились с экспертами об обязательном проведении ПЦР-тестов во всех аэропортах», — заявил глава Минздрава и добавил, что также планируется ввести проведение ПЦР- и экспресс-тестирований на всех пунктах въезда в страну, в портах и на пристанях.

Отмечается, что в настоящее время вопрос о том, проходить исследование на COVID-19 или нет, касается только непривитых лиц и зависит от эпидемической категории того государства, откуда приехал турист.

Ранее сообщалось, что россиянка отдохнула в Тунисе, потратив на путевку на троих 97,5 тысячи рублей, и назвала его бюджетной альтернативной курортам Греции и Кипра. «Если смешать Грецию и Кипр, а потом добавить щепотку Франции, то получится Тунис», — подчеркнула путешественница.