14 человек погибли при крушении военного вертолета в Азербайджане

Госпогранслужба Азербайджана: 14 человек погибли, двое ранены при крушении вертолета

14 человек погибли и двое получили ранения в результате крушения военного вертолета в Азербайджане. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Информацию о погибших обнародовала Госпогранслужба страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования их семьям.

Военный вертолет разбился утром 30 ноября во время учебных полетов на полигоне Гарагейбат в Хызинском районе. На место прибыло руководство погранслужбы и Генпрокуратуры.

В начале октября сообщалось, что три человека погибли при крушении военного вертолета в Тунисе.