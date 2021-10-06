Три человека погибли при крушении военного вертолета в Тунисе

Военный вертолет разбился в Тунисе, в результате крушения погибли трое военнослужащих. Об этом заявил представитель министерства обороны страны Мухаммед Закари, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, вертолет потерпел крушение во время ночных учений в районе Хамма в провинции Габес. К месту падения была направлена специальная команда. Причины произошедшего до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что небольшой частный самолет потерпел крушение на окраине Милана. Пожарные сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали все восемь человек на борту. В результате падения погибли шесть пассажиров и двое членов экипажа. Отмечается, что самолет упал на двухэтажное здание около пригородной станции метро.