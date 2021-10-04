Самолет зацепился за столб при взлете и рухнул на шоссе

В США самолет зацепился за светофор, рухнул на дорогу и попал на видео

В штате Техас, США, самолет зацепился за светофор во время взлета и рухнул посреди дороги. Видео с падением публикует NBC DFW.

Инцидент произошел в городе Винни во время Техасского фестиваля риса. На размещенных в сети кадрах видно, как небольшое воздушное судно набирает высоту, однако цепляется за ближайший столб и падает на шоссе, теряя по пути одну из деталей.

Отмечается, что изначально самолет планировалось буксировать обратно в аэропорт, но пилот решил улететь на нем самостоятельно.

По данным издания, в результате крушения никто не получил серьезных ранений. Пилот отделался легкими травмами и обратился к врачу в качестве меры предосторожности.