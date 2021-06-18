«Упавший на нос» из-за сломавшейся стойки шасси самолет попал на видео

Инцидент с самолетом Boeing 787 Dreamliner, у которого надломилась стойка шасси в лондонском аэропорту Хитроу, попал на видео. Запись опубликована в Twitter-аккаунте Train & PlaneHub.

На кадрах видно, как сотрудники наземных служб собрались рядом с лайнером после того, как он «упал на нос». По словам автора ролика, воздушное судно готовилось к полету грузовым рейсом во Франкфурт, Германия. «Никто не пострадал, поврежден только самолет», — говорится в посте.

О том, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании British Airways «упал на нос» в лондонском аэропорту Хитроу из-за надломившейся передней стойки шасси стало известно ранее 18 июня. За два дня до этого самолет совершил полет в Москву и обратно.