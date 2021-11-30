Названа приводящая к мгновенной смерти болезнь

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев заявил, что разрыв аневризмы в большинстве случаев приводит к мгновенной смерти, пишет URA.RU.

Хорошев назвал разрыв аневризмы болезнью, которая «практически всегда» приводит к летальному исходу. По его словам, аневризма начинает формироваться незаметно, однако большее расслоение со временем вызывает выраженный характер боли. От запуска этого процесса до разрыва может пройти мало времени — один-два месяца. Это касается пациентов с гипертоническими кризами и артериальным давлением, повышающимся до 280.

«Очередной гипертонический криз или человек перенес стресс, выработался кортизол, в этот момент может произойти разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. А это практически мгновенная смерть», — подчеркнул специалист.

Хирург подчеркнул, диагностировать аневризму на начальном этапе ее формирования или в моменте расслоения означает «спасти жизнь» пациенту. По его мнению, важно «щадяще» доставить человека в больницу и выполнить протезирование, после чего он вернется к привычной жизни.

Заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, эндоваскулярный нейрохирург Моисей Аронов добавил, что аневризма артерий головного мозга является «болезнью молодых». Кровоизлияния происходят примерно в 150 случаев на миллион человек в год, подчеркнул он.

«Это состояние врожденное. Это врожденная дисплазия артерий головного мозга. Аневризма головного мозга чаще формируется у женщин. Как правило, старше 35 лет», — объяснил Аронов.

Ранее кардиолог Татьяна Шалыгина назвала патологии, угрожающие внезапной смертью. К ним врач отнесла расслоение аневризмы, центральное сонное апноэ и отрыв тромба.