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Кардиолог назвала угрожающие внезапной смертью молодым патологии

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала о патологиях, которые могут угрожать внезапной смертью молодым людям. Об этом она заявила в беседе с «АиФ».

Врач отметила, что причиной преждевременной кончины может стать центральное сонное апноэ, которое приводит к остановке дыхания во сне. Люди с данной патологией часто жалуются на проблемы со сном и испытывают сонливость в течение дня из-за того, что ночью не могут выспаться.

Помимо этого, по словам специалиста, неожиданную смерть может вызвать разрыв (расслоение) аневризмы. Данная патология обычно сопровождается обмороком и нарушением мозгового кровообращения. Среди прочих причин терапевт назвала отрыв тромба, сбои в работе сердца и синдром внезапной необъяснимой смерти.

Ранее кардиолог Юрий Конев объяснил, что существует три основные причины инфаркта в молодом возрасте, и все они связаны с образом жизни. Первой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний он назвал нездоровое питание. Два других фактора — нарушенный режим труда и отдыха и недостаток активности.

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