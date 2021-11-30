Уфимская мастерица рассказала о создании необычных скульптур из дерева

Уфимская мастерица и дизайнер интерьера Светлана Першанина рассказала, как с помощью бензопилы, резца и молотка создает необычные скульптуры из дерева. Ее историю приводит ГТРК «Башкортостан».

Россиянка начала вырезать скульптуры из дерева всего несколько лет назад. В целом она работает с этим материалом около шести лет, но профессионального образования из этой области не имеет. На новое хобби ее вдохновили липы, которые спилили во дворе дома.

Первая скульптура женщины — «Девочка с ромашкой». Ее она создавала беспрерывно на протяжении шести месяцев. «Многие народные мастера, не имея классического образования, делают все по наитию. И вот эта моя девочка была сделана, наверное, так», — рассказала Першанина. Мастер отметила, что ее скульптура хоть и не пропорциональна, но все же «несет какой-то заряд положительной энергии».

При этом она рассказала, что дерево само по себе — «капризный материал», из-за чего с ним достаточно сложно работать и даже опасно, так как можно порезаться острыми предметами. Кроме того, в любой момент по изделию может пойти трещина, так что надо обрабатывать его очень осторожно. Мастерица однако добавила, что в вырезанных предметах вся «красота именно в природности и естественности».

В настоящее время россиянка хочет предложить мэрии Уфы превратить старый пень в парке Лесоводов в скульптуру. Таким образом, можно сделать новый арт-объект для горожан. Першанина могла бы изобразить фигуру молодой «женщины-птицы».

Ранее также стало известно о российской мастерице из Чебоксар, которая начала выполнять разные предметы в миниатюрах и прославилась в сети. Ее работы покорили даже американских пользователей. В ремесло женщины входят навыки плотника, книгопечатника, швеи и резчика по дереву и металлу.