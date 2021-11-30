В 2022 году отреставрируют Фельдшерский дом — объект культурного наследия под Воронежем

Под Воронежем завершится реставрация Фельдшерского дома, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом стало известно в ходе инспекционной поездки вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, передает «РИА Воронеж».

Здание в Рамони — часть дворцового комплекса Ольденбургских. К весне 2022 года планируется сделать обмазку и финишную покраску сооружения, а также благоустроить его территорию.

В данный момент специалисты занимаются воссозданием исторического облика здания, а также прокладкой сетей электроснабжения, отопления, водопровода, канализации, вентиляции. Отмечается, что кирпичная кладка обновлена почти на 70 процентов: для этого из Тульской области заказали специальный кирпич нестандартного размера.

Отмечается, что о сроках окончания работ бывшему губернатору Воронежской области сообщил сам подрядчик.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Перми приступили к реставрации «Дачи Синакевича». Известно, что здание на улице Танцорова в Кировском районе является объектом культурного наследия. Сначала запланированы укрепление несущих конструкций и замена фундамента, а затем — устройство кровли, ремонт балконов и другие работы.