Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik назвала самый полезный способ приготовления яиц.

Специалист назвала яйца ценнейшим питательным продуктом. «Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов», — сказала она.

Диетолог подчеркнула, что в зависимости от способа приготовления, яйца усваиваются организмом по-разному. Так, легче всего усваивается омлет, немного сложнее — яйцо пашот и яйцо бенедикт, далее следуют отварное яйцо, глазунья, а замыкает список сырое яйцо.

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Дианов отметила, что омлет является универсальным блюдом, которое можно есть не только на завтрак, но и на ужин. Чтобы сделать блюдо еще более легким, специалист порекомендовал готовить омлет из одного целого яйца и нескольких яичных белков. «Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны», — сказала она.

При этом врач предупредила, что исключение составляют ситуации, когда у человека обострение панкреатита или проблемы с желчным пузырем. В таких случаях хорошо подойдут чисто белковые омлеты.

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