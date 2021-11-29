Диетолог назвала способную улучшить память и настроение ягоду

Британский врач-диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом. Ее рекомендации публикует Fruitnet.
Специалист ссылается на новое исследование журнала International Journal of Food Science and Nutrition, которое показывает, что регулярное употребление черники способно положительно повлиять на память и когнитивные функции у детей и молодых людей.
Для взрослых и пожилых людей черника также очень полезна, так как она замедляет темпы возрастного снижения когнитивных способностей, то есть памяти, восприятия, логики и воображения. Кроме того, содержащиеся в ягоде вещества помогают лучше контролировать настроение, что важно при борьбе с депрессией и тревожными состояниями.
«В чернике содержится много полифенолов, например антоцианов, которые положительно влияют на мыслительную активность. Ягоды легко включить в рацион — добавить их в кашу, сделать сок, смузи или просто съесть в качестве полезной закуски», — сказала Дербишир. Диетолог добавила, что нужно съедать примерно по одной чашке черники в день или выпивать эквивалентное количество сока.
Ранее диетологи из США назвали продукты, которые могут помочь замедлить процессы старения у мужчин. Среди самых полезных продуктов, специалисты назвали авокадо и спаржу.