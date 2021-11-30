В российском городе упал лифт с пассажиром

Лифт сорвался в жилом доме на улице Маршала Конева в Иркутске

Лифт сорвался в одном из жилых домов Иркутска, пострадал один человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, лифт с пассажиром внутри упал в жилом доме на улице Маршала Конева. Подъемник начал бесконтрольное движение на уровне шестого этажа и на третьем остановился, так как, по предварительной информации, сработали тормоза.

«Мужчина там находился, предварительно, он получил ушиб ног», — уточнил собеседник агентства. Россиянина доставили в городскую больницу.

Ранее в ноябре россиянка, пережившая блокаду Ленинграда, получила смертельную травму в лифте пансионата «Зеленый квартал», расположенном в Ленинградской области. При движении подъемника коляска с женщиной опрокинулась назад, в результате чего пострадавшая ударилась головой и скончалась.