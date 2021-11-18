Россиянка получила смертельную травму в лифте

Россиянка, пережившая блокаду Ленинграда, получила смертельную травму в лифте пансионата «Зеленый квартал», расположенном в Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Материалы по теме Запарили уже Россияне страдают от прорыва батарей в квартирах Покатались — и хватит В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно

Трагедия произошла 17 ноября в учреждении, оказывающем услуги по уходу за пожилыми людьми. Сиделка поместила инвалидную коляску с женщиной в лифт, который не был оборудован специальным ограждением. Она отправила подъемник на другой этаж без сопровождения.

«При движении коляска опрокинулась назад, в результате чего пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась», — рассказали следователи. В настоящее время задержаны руководитель пансионата и сиделка. Обвинение им предъявят в ближайшее время. По факту гибели блокадницы возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Весной 2021 года лифт в одном из многоквартирных домов Нью-Йорка насмерть раздавил мужчину, оказавшегося в шахте. 64-летний мужчина запутался в тросах подъемника в момент его вызова на другой этаж. Американец вошел в шахту лифта, чтобы помочь арендатору достать упавший телефон. Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался.