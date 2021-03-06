Лифт насмерть раздавил американца

Лифт в одном из многоквартирных домов Бруклина в Нью-Йорке насмерть раздавил мужчину, оказавшегося в шахте. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, трагедия произошла днем в пятницу, 5 марта. 64-летний мужчина запутался в тросах лифта в момент его вызова на другой этаж. Как уточняет NBC New York, что погибший — помощник управляющего зданием — вошел в шахту лифта, чтобы помочь арендатору достать упавший телефон.

Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался. Также в результате аварии пострадал и сам жилец.

При этом во время трагедии в лифте находились другие люди.

Ранее россиянин попал под суд после того, как поджег лифт жилого дома. Оказалось, что он пошел на преступление из мести соседям — жильцы были недовольны поведением мужчины. Мужчина потерял сознание из-за задымления. На вызов приехала пожарная служба. Жильцов эвакуировали, а поджигателя увезли в больницу.