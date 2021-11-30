Вотчину Деда Мороза украсили к Новому году

В Великом Устюге Вологодской области поставили две новогодние ели: одну — напротив терема Деда Мороза, вторую — на главной площади вотчины волшебника. Об этом сообщает издание «Подъем».

Обе ели — искусственные. В вотчине Деда Мороза пояснили, что живую елку невозможно украсить так же красиво, а главная елка в Великом Устюге «должна быть эффектной».

«Наша елочка под натуральную хвою, нам ее подарили. Вся вотчина находится в сосновом бору, натуральности и так достаточно. Но украсить живую ель практически невозможно, чтобы красиво легли игрушки, освещение», — рассказал собеседник издания.

Ранее Великий Устюг назвали в числе особо популярных направлений у российских туристов на Новый год. Аналитики сервиса Tvil.ru, в свою очередь, отметили, что самый большой ажиотаж на новогодний отдых наблюдается в Великом Устюге — спрос на жилье на родине Деда Мороза увеличился на 800 процентов по сравнению с прошлым годом.