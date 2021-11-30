Рост цен в еврозоне достиг абсолютного рекорда за всю историю

Индекс потребительских цен в еврозоне по итогам ноября достиг абсолютного рекорда за всю историю существования валютного союза, сообщает Bloomberg.

Инфляция выросла до 4,9 процента в годовом выражении и превысила консенсус-прогноз агентства Bloomberg, в котором участвовали 40 экономистов. Эксперты ожидали роста до уровня 4,5 процента. При этом представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) пока не видят поводов для паники, отмечая, что рост инфляции в ноябре был предсказуем и обусловлен ростом цен на рынке энергоносителей и рядом других временных факторов.

«Затраты на энергию могут объяснить основную часть скачка в этом месяце. Это добавит беспокойства по поводу рисков дальнейшего увеличения. Но инфляция все же упадет ниже двух процентов к концу следующего года», — заявила старший экономист агентства по еврозоне Мэйва Кузен.

ЕЦБ заверил граждан, что длительного роста не будет. Однако такую позицию разделяют не все, например, глава Центрального банка ФРГ Йенс Вайдман предупреждает, что рост цен в еврозоне в среднесрочной перспективе не опустится ниже двух процентов. В свою очередь, глава Центрального банка Испании Пабло Эрнандес де Кос настроен более оптимистично. По его мнению, риски инфляции не настолько велики, чтобы отказываться от многомиллиардной программы помощи европейской экономике.

Обновленные прогнозы роста экономики и инфляции будут определять решение ЕЦБ по повышению уровня ключевой ставки. В сентябре прогнозы показывали снижение инфляции до 1,5 процента в 2023 году. Тем не менее перспективы остаются неясными из-за появления нового штамма коронавируса омикрон.

Заявление Европейской комиссии о том, что распространение вируса предотвратить невозможно, лишь усиливает неопределенность. Вирус также будет способствовать желанию стран ввести очередные ограничения, что может замедлить восстановление экономики Европы.