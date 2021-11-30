Опубликован новый список санкций ЕС в отношении Белоруссии

СМИ: в санкционный список ЕС попали 17 человек и 11 организаций из Белоруссии

1 декабря Европейский союз утвердит пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом пишет «Радио Свобода» (признано Минюстом России иноагентом) со ссылкой на источник в Брюсселе.

По данным СМИ, в новый список санкций попали 17 официальных лиц и 11 организаций из Белоруссии. Ограничительные меры вступят в силу с момента подписания и публикации соответствующего документа.

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Отмечается также, что для этого Европейский совет внес поправки в критерии наложения санкций и разрешил вводить их против физических, юридических лиц и государственных органов, которые организуют или содействуют незаконному пересечению границ государств-членов ЕС или контрабанде грузов на территорию стран Евросоюза.

В частности, ограничительные меры коснулись председателя Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолия Лапо, начальника Гродненского погранотряда Константина Молостова, официального представителя МИД республики Анатолия Глаза и руководителя телеканала ОНТ Марата Маркова.

Среди компаний, которые попали под санкции — авиакомпания «Белавиа», турагентство «Центр Курорт», а также предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».

О намерении Евросоюза вести новые санкции против Минска стало известно 9 ноября. ЕС и НАТО обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия гибридных атак и давления на западные страны. Планируется, что новые меры будут нацелены на белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, организовали миграционный кризис на восточных границах ЕС.