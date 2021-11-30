На Камчатке создадут инфраструктуру для глэмпингов

Власти Камчатки захотели создать на полуострове инфраструктуру для глэмпингов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Уточняется, что сейчас глэмпинги размещены в зоне трех вулканов полуострова, также продолжается их активное развитие на Халактырском пляже. Солодов подчеркнул, что развитие туристических объектов обсуждается с Ростуризмом. «Необходимо сначала развить инфраструктуру. В противном случае мы рискуем получить большой негативный эффект за счет хаотичной застройки. Эту работу мы с Ростуризмом планируем в следующем году реализовать», — сказал он.

В правительстве края журналистам ИА «Кам 24» рассказали, что бюджетные средства будут направлены только на создание самой инфраструктуры — сами объекты будут возводиться за счет частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что власти Камчатки придумали новый туристический маршрут, чтобы снизить нагрузку на Долину Гейзеров. По словам губернатора региона Владимира Солодова, в пик туристического сезона Долина Гейзеров не справляется с большим потоком путешественников. Он считает, что наращивать посещаемость этого объекта бесперспективно и вредно для природы.