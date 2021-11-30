Фигура Глюкозы на фото в коротком платье вызвала споры в сети

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость запечатлена в коротком платье с принтом, включающим желтый, белый, синий и зеленые цвета, а также орнамент в виде черных точек. Она попозировала лицо и боком к камере, продемонстрировав свою фигуру. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Некоторые подписчики раскритиковали внешний вид исполнительницы. «Никакая. Отстой», «Ну так себе… Женственности мало», «Все фото хорошо отфотошоплены», «Платье так себе», «Ты лучше бы дочку нормально воспитывала, а то одно сплошное недоразумение», — высказывались юзеры.

Другие, напротив, восхитились снимками звезды. «Вот это ДНК…», «Все моложе и моложе», «Фото супер! Красавица», «Фотографии просто огонь», «Шикарная», «Такую ни один фотограф не испортит, при всем старании», — писали они.

Ранее в ноябре Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах звезда запечатлена на пляже. Она одета в черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Ее образ дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse. «Легкость — симптом счастья», — подписала она пост.