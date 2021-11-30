Ростуризм сообщил о полной загрузке горнолыжных курортов России в зимний период

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загрузке горнолыжный курортов России в период зимних праздников. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас активно идут бронирования на Новый год. Традиционно наибольшей популярностью пользуется горнолыжный отдых. По прогнозам регионов, российские горнолыжные курорты <...> будут загружены почти на 100 процентов», — заявила эксперт и добавила, что гостиницы категории три, четыре и пять звезд там уже полностью забронированы. При этом средняя загрузка отелей, по прогнозу специалиста, составит от 70 до 80 процентов.

Среди отечественных курортов глава Ростуризма выделила наиболее популярные в зимнем сезоне — Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе.

Ранее в ноябре стало известно о повышении стоимости горнолыжного отдыха в России на Новый год — цены на размещение в отелях в среднем повысились на 50 процентов по сравнению с 2019 годом. Так, проживание в трехзвездочной гостинице обойдется от 10 до 25 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочной — от 26 до 40 тысяч, в пятизвездочной — от 33 до 58 тысяч.

