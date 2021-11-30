Назван лучший сериал года

Работа режиссера Хван Дон-хека «Игра в кальмара» названа лучшим сериалом года по версии независимой премии Gotham Awards. Об этом сообщает Variety.

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«Игру в кальмара» удостоили премии в категории, связанной с шоу, в которых длительность эпизода превышает 40 минут. Среди сериалов с более короткими сериями выиграл проект «Псы резервации».

Победителем в категории «Лучший фильм» стала лента Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Картина также получила приз за лучший сценарий, а сама Джилленхол была отмечена в категории «Главный прорыв среди режиссеров». Сыгравшая в фильме Оливия Колман получила награду в номинации «Лучшая главная роль». Аналогичной премии была удостоена Фрэнки Фейсон за роль в проекте «Убийство Кеннета Чемберлена».

Японская картина «Сядь за руль моей машины» была названа лучшим международным фильмом, а в категории документального кино победил «Побег».

23 ноября стало известно, что хоррор-сериал «Зов ада» сместил «Игру в кальмара» с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов стримингового сервиса Netflix. «Зов ада» режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры. По сюжету сериала, монстры охотятся за грешниками, которые знают день и час своей смерти, и посылают их в ад.