Роспотребнадзор раскрыл долю привитых от гриппа россиян

Роспотребнадзор: более 54,9 миллиона россиян сделали в этом сезоне прививку от гриппа

Более 54,9 миллиона россиян, или 37,6 процента от численности населения страны, сделали в этом сезоне прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 субъектах России. Это число незначительно уменьшилось по сравнению с показателями прошлой недели.

Отмечается, что доля вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов составила 3,5 процента.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19 у переболевших людей. Он сообщил, что вакцинация от гриппа никак не отразится на количестве антител.