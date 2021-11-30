Телохранитель Байдена прославился в сети из-за привлекательной внешности

Телохранитель президента США Джо Байдена попал на видео и восхитил пользователей сети своим внешним видом. Соответствующий ролик, который прославил мужчину в социальных сетях, появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом magsmur засняла агента Секретной службы США. На размещенных в сети кадрах видно, что мужчина одет в синий джемпер, серые брюки, черный тренч и коричневые кожаные туфли. Образ охранника дополнили солнцезащитные очки. В видео он поздоровался со своим коллегой, который был запечатлен в пуховике цвета хаки, бежевых брюках и красной кепке.

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Известно, что команда телохранителей сопровождала Байдена с семьей во время прогулки по центру Нантакета, США, в воскресенье, 28 ноября. Зрители оценили телохранителя и принялись делать комплименты его привлекательной внешности в комментариях под постом.

«Что нужно сделать, чтобы меня арестовала Секретная служба?», «Он слишком хорош», «Как можно быть таким горячим?», «Я гетеросексуальный мужчина, но это видео заставило меня кое-что почувствовать», «Я работал с ним и могу подтвердить, что он один из самых горячих людей на планете», — писали они.

В июне Джо Байдена пристыдили в сети за выход на публику в кроссовках. Журналист издания BBC сфотографировал главу государства и его жену Джилл в отеле в городе Карбис Бэй. Президент был одет в наряд черного цвета, который состоял из брюк, лонгслива и пальто. В качестве обуви Байден выбрал белые кроссовки. Юзеры не оценили внешний вид главы США и пристыдили его в публикациях в социальных сетях.