Российские врачи объяснили выпадение волос у пациентов после COVID-19

Токарев и Галлямова: выпадение волос при постковиде зависит от пола, возраста и лекарств

После коронавируса у 35-45 процентов пациентов отмечается выпадение волос. Причины этого процесса объяснили научный руководитель общества специалистов профилактической медицины, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев и профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова, слова врачей приводит Ura.ru.

Токарев отметил, что выпадение волос при постковидном синдроме зависит от пола, возраста и сопутствующих заболеваний. При этом у вакцинированных пациентов выпадение волос встречается редко.

«Если пациент привит, все протекает легче и реже встречаются подобные симптомы. Выпадать волосы могут даже после легкой формы заболевания — причинами этого являются неврологические, сосудистые и эндокринные сбои», — рассказал Токарев.

По мнению Галлямовой, выпадение волос после коронавируса — временное явление. Оно зависит от лекарств, которые принимал пациент.

«В любом случае волосы восстановятся, потому что это временное, так называемое реактивное, выпадение волос, которое может быть связано и с реакцией на высокую температуру, и на общее состояние организма», — пояснила врач.

Ранее Галлямова рассказала, что недавно ее посетила пациентка без ногтя на большом пальце. Женщина пожаловалась, что отслоение произошло одновременно с выпадением волос после перенесенного COVID-19. По словам медика, на данный момент среди постковидных симптомов дерматологи выделяют крапивницы и дерматиты. Она подчеркнула, что со временем их станет только больше.