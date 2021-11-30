Путин допустил новые меры поддержки граждан

Президент России Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Об этом он заявил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», передает ТАСС.

Глава государства напомнил о ранее принятых мерах социальной поддержки граждан с небольшими доходами, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста. «Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — заявил Путин. По словам президента, запланированные меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме.

В конце августа Путин объявил о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим в размере 10 и 15 тысяч рублей. Также был подписан указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда и награжденным за его защиту — по 50 тысяч рублей.

В середине августа начались единовременные выплаты на ребенка школьного возраста в размере 10 тысяч рублей для «обеспечения социальной поддержки семей». На выплаты из бюджета выделили около 170 миллиардов рублей.