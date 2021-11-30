Предсказан значительный рост цен на молоко и напитки

Цены на молоко и безалкогольные напитки в 2022 году могут существенно вырасти из-за изменения параметров механизма расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали в беседе с «Лентой.ру» руководители профессиональных объединений производителей.

Делать такие резкие скачки, особенно в условиях, когда правительство диктует необходимость ограничения роста цен, это просто какой-то оксюморон получается. Цены не должны повышаться, при этом нам создаются условия, в которых фактически кратно повышаются определенные виды издержек Максим Новиков президент «Союзнапитков»

Механизм РОП был внедрен в России в 2017 году в рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Авторы ориентировались на одну из 17 целей устойчивого развития ООН — возобновление используемых ресурсов. Он предполагает, что у производителей и импортеров, реализующих продукцию на территории России, есть выбор: утилизировать продукцию и упаковку самостоятельно или заплатить экологический сбор.

«Средняя нагрузка в рамках РОП в масштабе отрасли при введении 100-процентного норматива [утилизации упаковки] вырастет с 1,06 до 4,61 миллиардов рублей — притом, что прибыль отрасли по всем типам организаций на 2020 год составляет 41,5 миллиарда рублей», — отметил глава объединения производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.

По его словам, такая мера сократит прибыль отрасли на девять процентов. «Очевидно, что мало какие участники рынка сумеют хотя бы приблизиться к планке в 100 процентов по утилизации», — добавил Белов, уточнив, что предприятия отрасли готовятся к существенному росту платежей в рамках экосбора, который теперь будет рассчитываться по новой методике.

26 процентов может составить рост себестоимости производства для участников «Союзнапитков»

По подсчетам «Союзмолока», продукция может подорожать в следующем году в среднем на 28 копеек за один килограмм и на 56 копеек при применении двойной ставки экосбора. Она предусмотрена в случае, если производитель не выполняет 100-процентный норматив утилизации.

Также Белов указал на угрозу для инвестиционной привлекательности отрасли, которая может негативно сказаться на будущих объемах производства и привести к дальнейшему росту цен для конечных потребителей.

В свою очередь глава объединения производителей безалкогольных напитков «Союзнапитки» Максим Новиков рассказал, что себестоимость для участников организации со следующего года вырастет в интервале от 1,8 до 26 процентов. «Как это будет ретранслировано покупателю, это уже вопрос. Скорее всего, это будет или какими-то шагами, или несколькими траншами. В любом случае это достаточно серьезная цифра, которая не укладывается в параметры доходности с учетом подорожания многих видов сырья и дефицита ингредиентов», — отметил Новиков, назвав такое подорожание «фатальным».

«Важно отметить, что в прошлом году, когда обсуждалось решение о 100-процентном нормативе, не показывали те параметры, которые заложили сейчас в законопроект, который кратно увеличивает эти платежи», — рассказал Новиков. По его словам, новые правила вынудят производителей платить экосбор, поскольку утилизировать упаковку самостоятельно или при помощи партнеров, несмотря на все внедряемые технологические решения, они будут не в состоянии.

«В целом мы механизм РОП поддерживаем, потому что считаем, что действительно все ответственные производители должны поддерживать минимальное количество отходов, попадающих в окружающую среду. Но делать такие резкие скачки, особенно в условиях, когда правительство диктует необходимость ограничения роста цен, это просто какой-то оксюморон получается. Цены не должны повышаться, при этом нам создаются условия, в которых фактически кратно повышаются определенные виды издержек», — заключил глава «Союзнапитков».

В настоящее время максимальный норматив переработки составляет 45 процентов (для упаковки из гофрированного картона). С января 2022 года норматив утилизации любых видов упаковки вырастет до 100 процентов, также будет повышен экологический сбор для предприятий, отказавшихся от самостоятельной переработки. Некоторые отраслевые ассоциации уже предупредили о риске роста цен на свою продукцию. По словам собеседников «Ленты.ру», такая ситуация непременно скажется на производителях и приведет к подорожанию молока и других безалкогольных напитков в стране.

